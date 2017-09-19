В столице Башкирии ко Дню пожилых людей пройдет конкурс «Серебряная Уфа» Фото: администрация г. сУфы В столице Башкирии ко Дню пожилых людей пройдет конкурс «Серебряная Уфа» Фото: администрация г. сУфы

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В башкирской столице ко Дню пожилых людей пройдет городской конкурс красоты «Серебряная Уфа-2017» среди граждан зрелого возраста. Организуют состязание столичная администрация, Уфимская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Арт-ателье «VERA/UFA».

К участию приглашаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие и имеющие постоянную регистрацию на территории Уфы.

Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится 25-27 сентября в Институте экономики и сервиса (ул. Чернышевского, 145). Участники должны будут выполнить три конкурсных задания: самопрезентация «Моя жизнь», общее дефиле «Серебряный» стиль» и «Творческий конкурс». Финал конкурса в «ВДНХ-Экспо» 5 октября.

Заявки на участие принимаются на электронную почту kingdomelena@mail.ru, по факсу (347) 235-84-89, а также по адресу: проспект Октября, 114/1, каб. 3. Справки по телефону: 235-97-66. Положение конкурса представлено на сайте городской администрации.

Как отмечают организаторы, основными целями конкурса являются вовлечение пенсионеров к активному участию в культурной и общественной жизни города, формирование у граждан зрелого возраста активной жизненной позиции, позитивных жизненных установок, а также создание для молодежи современных эталонов для подражания — активной, образованной, духовно развитой личности, ориентированной на успех.