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19 сентября Вторник

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В Уфе пройдет Межконфессиональный форум молодежи «Добровольчество - территория возможностей»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

23 сентября в уфимском Конгресс-холле состоится Межконфессиональный форум молодежи Башкортостана «Добровольчество — территория возможностей». Организаторами форума являются Епархиальный отдел по делам молодежи, 1-е Благочиние Уфимской епархии, Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ, Молодежный отдел Духовного управления мусульман республики.

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Вячеслав Пятков, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, первый заместитель председателя-муфтия ДУМ РБ Айнур Арсланов, епископ Николай.

В программе форума встречи с известными религиозными и политическими деятелями, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры, мастер-классы, новые знакомства, VIP-лекции, беседы на актуальные темы с епископами Башкортостанской митрополии.

Теги: молодежный форум, Уфимская епархия
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