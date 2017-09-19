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В Башкирии мастер ЖЭУ предстанет перед судом

СПОРТ

В Башкирии мастер ЖЭУ предстанет перед судом Фото: СКР по РБ

В Башкирии мастер ЖЭУ предстанет перед судом Фото: СКР по РБ

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Мелеузе завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера жилищно-эксплуатационного участка, сообщает СКР по республике. 37-летний сотрудник ЖКХ обвиняется по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В феврале текущего года на улице Октябрьской снежная масса сошла с крыши на голову 11-летней девочки, которая получила травму. Следствие определило, что за своевременную очистку кровли отвечает старший мастер жилищного предприятия, обслуживающего данный дом и двор. Обвинительное заключение прокуратурой утверждено, дело направлено в суд. Статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ, лишения свободы.

Теги: ЖЭУ, ЖКХ, падение снега, суд
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