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В Уфе бани вместо заказанных тазов получили вилы

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Уфе бани вместо заказанных тазов получили вилы Фото: Книжная палата РБ

В Уфе бани вместо заказанных тазов получили вилы Фото: Книжная палата РБ

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе работники бань заказывали тазы, а вместо них получили вилы. Курьезный случай описала газета «Красная Башкирия» в январе 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Известно, что вилы не употребляются для хранения воды, как и сито. Однако есть такие люди в Уфе, которые спорят с этой истиной. Они пытаются осуществить свою теорию в банной практике», — сообщила газета и привела подлинный документ. «Росснабсбыт» выдал для бань города Уфы наряд на получение тазов и ведер. На бумаге ясно и разборчиво значилось: «Отпустить 500 тазов и 50 ведер».

Однако председатель артели «Металлист» Репников решил по-своему и написал на этом наряде: «Отпустить вил второго сорта — 200 штук, кастрюль — 50 штук, ковшей — 50 штук».

Увидев такую резолюцию, представители бань запротестовали: «Что вы делаете? Наряд для бань. Вилы нам не к месту. А без тазов и ведер…».

Тем не менее Репников был неумолим: «Что ж, не надо вил и ковшей — ничего не получите!»

В итоге работники бань отказались от вил, но и остались без тазов.

«Придет когда-нибудь Репников в баню, и вот предложили бы ему вилы вместо таза. Что бы он с ними сделал?» — недоумевают в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, бани, Уфа, обслуживание населения
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