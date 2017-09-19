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В Уфе презентуют клуб филофонистов

КУЛЬТУРА

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе презентуют клуб филофонистов. О необходимости популяризации в республике академической музыки в беседе с уфимским филофонистом Радиславом Гараевымговорил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Презентация Уфимского клуба филофонистов состоится 21 сентября в Малом (Органном) зале Башкирской филармонии. В дальнейшем будет организован цикл совместных лекций-концертов на тему филофонии с демонстрацией уникальных записей. Руководством республики также принято решение оборудовать современную фонотеку в Юношеской библиотеке города Уфы. Там будут собраны раритетные записи, доступ к которым получат все желающие.

Уфимский Клуб филофонистов в 1976 году основали любители-коллекционеры. Он располагался во Дворце культуры РТИ. В клубе состояли почти 100 человек, которые платили взносы, что давало им право приобретать раритетные виниловые пластинки. Еженедельно проводились лекции по трём секциям: классической, джазовой и популярной музыки. Однако в 1994 году бесплатная аренда помещения была отменена, и клуб практически прекратил свое существование.

Справка. Филофония — это коллекционирование звукозаписей на грампластинках и магнитофонных лентах. Филофонист занимается поиском, хранением и каталогизацией материала.

Теги: музыка
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