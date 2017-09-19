В Уфе выберут делегатов на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды Фото: Олег Яровиков В Уфе выберут делегатов на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве 12-14 декабря состоится V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Делегаты от Башкортостана на него будут выбраны на республиканской конференции, которая пройдет 28 сентября в Уфе, в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо».

Для участия в конференции приглашаются заинтересованные представители общественных экологических организаций, научных, природоохранных ведомств, органов местного самоуправления, представители крупных промышленных организаций, малого и среднего предпринимательства, организации, занимающиеся оказанием услуг и решением проблем в сфере охраны окружающей среды, внедряющие передовые и экологически эффективные технологии.

Организатором территориальной конференции в Уфе является Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

Заявки на участие в конференции заполняются по установленной форме и направляются не позднее 22 сентября на электронный адрес rpn02@rpn.gov.ru.

Начало конференции в 13.00.

Прибытие на конференцию — строго после подтверждения заявки и регистрации, сообщили в Управлении Росприроднадзора по РБ.

Подробности по телефонам: (347) 228-57-10, 228-95-36.