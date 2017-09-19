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19 сентября Вторник

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«Радио России Башкортостан» приглашает слушателей на утренний чай с самоваром

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня на волнах «Радио России Башкортостан» впервые звучала новая утренняя, интерактивная, информационно-развлекательная передача «Самовар».

Ведущие Константин Бережной и Айгуль Кантюкова встретили новый день вместе с жителями республики, сообщили им приятные новости и подарили хорошую музыку.

«Начало вещания утреннего канала «Самовар» — новая веха в истории «Радио России Башкортостан». Время идет, и наше радио тоже меняется, все-таки 90 лет уже за плечами. В нашей программе будет много интересных и познавательных рубрик. В каждом эфире мы будем разыгрывать призы и подарки, сегодня это был билет в кино. Будьте с нами и наслаждайтесь новым утром, добрым, приятным и теплым!» — рассказал ведущий проекта «Самовар» Константин Бережной.

Слушатели смогут присоединиться к беседе, а самые активные получат призы и подарки от телерадиокомпании «Башкортостан». Принять участие в утреннем эфире можно, позвонив по телефону (347) 272-85-47. Программа будет выходить в эфир «Радио России Башкортостан» ежедневно по будням с 8 до 9 утра на частоте 89,5 FM.

Теги: Радио России Башкортостан
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