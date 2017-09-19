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19 сентября Вторник

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Скульптор с башкирскими корнями стал автором памятника оружейнику Михаилу Калашникову

КУЛЬТУРА

Скульптор с башкирскими корнями стал автором памятника оружейнику Михаилу Калашникову Фото: ТАСС

Скульптор с башкирскими корнями стал автором памятника оружейнику Михаилу Калашникову Фото: ТАСС

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, в День оружейника, в Москве открыли памятник легендарному советскому и российскому конструктору — Михаилу Калашникову, сообщают СМИ. Праздник появился в 2010 году, а благодарить стоит Михаила Калашникова, создателя легендарного АК-47. Именно он попросил Владимира Путина учредить День российского оружейника: «Мы стремимся делать всё, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений. Просим вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников».

В качестве даты открытия монумента Михаилу Калашникову в Оружейном переулке было выбрано 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого послужило и то, что имя главного небесного воина совпадает с именем Михаила Калашникова.

Автором монумента выступил известный скульптор и художник Салават Щербаков. Инициатива установки памятника Калашникову исходила от Российского военно-исторического общества. На торжественной церемонии открытия скульптуры присутствовал министр культуры Владимир Мединский.

Салават Щербаков является также автором памятника князю Владимиру Великому в Москве, открытие которого состоялось в ноябре прошлого года, в День народного единства, на Боровицкой площади.

Как признался скульптор в интервью газете «Крестовский мост», необычное для московских кругов имя досталось ему от отца-башкира. Он был родом из деревни в Оренбургской области.

«Отец вырос в детском доме, так как в раннем детстве потерял родителей, умерших в 1920-х годах из-за голода в СССР. Родственников тоже не осталось. Из детского дома в 18 лет попал на фронт сапером. Он выжил после ранения минометным осколком, который так и остался у него в голове. Придя с фронта, он поступил в Москве в электротехнический техникум и остался здесь».

Родственников отца на его малой родине скульптор не знает, связей никаких не осталось. Однако он предпринимает попытки найти какую-нибудь информацию о своих башкирских корнях в Оренбургской области.

Салават Щербаков — народный художник России, академик Российской академии художеств, обладатель премий Центрального федерального округа в области литературы и искусства и Правительства Москвы в области литературы и искусства. Он является автором памятников П.П. Мельникову, Воинам-интернационалистам на Поклонной горе, П.А. Столыпину, А.П. Чехову, Александру I, монумента Воинам стран-участниц антигитлеровской коалиции, интерьеров Мемориального музея космонавтики в Москве, Гейдару Алиеву в Баку, принцессе Баденской Луизе в городе Баден-Баден в Германии.

Теги: память, День оружейника, Михаил Калашников
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