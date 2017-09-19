Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.62 ↑

EUR 68.75 ↓

19 сентября Вторник

Уфа   °

«Реальные дела» в Уфе: восемь площадок для игр и спорта в северных микрорайонах

ОБЩЕСТВО

«Реальные дела» в Уфе: восемь площадок для игр и спорта в северных микрорайонах Фото: администрация Уфы

«Реальные дела» в Уфе: восемь площадок для игр и спорта в северных микрорайонах Фото: администрация Уфы

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Калининском районе Уфы на финишную прямую выходит реализация проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия». Как напомнили в мэрии, в соответствии с наказами избирателей был сформирован перечень объектов строительства, в основном это детские и спортивные площадки. Всего в перечень вошли восемь объектов в Черниковке, Инорсе и Шакше.

В минувший понедельник была открыта спортплощадка с искусственным покрытием на территории лицея №68 (Т.Янаби, 49/4). Сегодня в парке культуры и отдыха «Первомайский» начато возведение турникового комплекса для занятий воркаутом.

Детские игровые площадки с современными сертифицированными спортивно-игровыми комплексами сейчас устанавливаются по ул. Свободы, 6; Интернациональная, 91; Плеханова, 9; Черниковская, 75/2; Коммунальная, 5; Татышлинская, 2а. В нескольких дворах работы уже завершены, в остальных продолжается монтаж оборудования и благоустройство территории, проинформировали в муниципалитете.

Теги: партийный проект, Реальные дела, площадки
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть