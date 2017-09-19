«Реальные дела» в Уфе: восемь площадок для игр и спорта в северных микрорайонах Фото: администрация Уфы «Реальные дела» в Уфе: восемь площадок для игр и спорта в северных микрорайонах Фото: администрация Уфы

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Калининском районе Уфы на финишную прямую выходит реализация проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия». Как напомнили в мэрии, в соответствии с наказами избирателей был сформирован перечень объектов строительства, в основном это детские и спортивные площадки. Всего в перечень вошли восемь объектов в Черниковке, Инорсе и Шакше.

В минувший понедельник была открыта спортплощадка с искусственным покрытием на территории лицея №68 (Т.Янаби, 49/4). Сегодня в парке культуры и отдыха «Первомайский» начато возведение турникового комплекса для занятий воркаутом.

Детские игровые площадки с современными сертифицированными спортивно-игровыми комплексами сейчас устанавливаются по ул. Свободы, 6; Интернациональная, 91; Плеханова, 9; Черниковская, 75/2; Коммунальная, 5; Татышлинская, 2а. В нескольких дворах работы уже завершены, в остальных продолжается монтаж оборудования и благоустройство территории, проинформировали в муниципалитете.