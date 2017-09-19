Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.62 ↑

EUR 68.75 ↓

19 сентября Вторник

Уфа   °

На базе уфимской школы создается Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты

ОБЩЕСТВО

На базе уфимской школы создается Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты Фото: Общественная палата РБ

На базе уфимской школы создается Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты Фото: Общественная палата РБ

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На базе средней школы №161 в Демском районе Уфы появится Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты. Инициатива его создания принадлежит заместителю председателя Общественной палаты РБ, председателю Ассоциации морских пехотинцев «Витязь» РБ Олегу Галину, он же является автором учебной программы для кадетов. Предложение одобрено главой муниципалитета.

«Решено открыть три кадетских класса 5, 6 и 7-ой параллелей для мальчиков и девочек, которые будут заниматься по программе военно-патриотического воспитания, — прокомментировал Олег Галин. — Помимо школьных предметов, ребята будут получать дополнительные знания по военной истории, характеристикам оружия морских пехотинцев, заниматься рукопашным боем по системе ушу-саньда, армейским рукопашным боем, джиу-джитсу и кикбоксингом. Приобретенные навыки они будут подтверждать ежемесячно на соревнованиях районного, городского, республиканского и окружного уровня. Также их ждет подготовка по парашютно-десантному спорту, огневой подготовке, выезды в военные лагеря, боевые стрельбы. По достижении призывного возраста кадеты будут направлены по согласованию с военными комиссариатами в морскую пехоту Российской Федерации».

Как сообщили в Общественной палате РБ, в настоящее время в Башкортостане Ассоциацией морских пехотинцев создано семь военно-патриотических клубов. В Калининском районе Уфы уже работает один Военно-патриотический кадетский центр.

Теги: морская пехота, кадетский центр
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть