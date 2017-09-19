На базе уфимской школы создается Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты Фото: Общественная палата РБ На базе уфимской школы создается Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты Фото: Общественная палата РБ

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На базе средней школы №161 в Демском районе Уфы появится Военно-патриотический кадетский центр морской пехоты. Инициатива его создания принадлежит заместителю председателя Общественной палаты РБ, председателю Ассоциации морских пехотинцев «Витязь» РБ Олегу Галину, он же является автором учебной программы для кадетов. Предложение одобрено главой муниципалитета.

«Решено открыть три кадетских класса 5, 6 и 7-ой параллелей для мальчиков и девочек, которые будут заниматься по программе военно-патриотического воспитания, — прокомментировал Олег Галин. — Помимо школьных предметов, ребята будут получать дополнительные знания по военной истории, характеристикам оружия морских пехотинцев, заниматься рукопашным боем по системе ушу-саньда, армейским рукопашным боем, джиу-джитсу и кикбоксингом. Приобретенные навыки они будут подтверждать ежемесячно на соревнованиях районного, городского, республиканского и окружного уровня. Также их ждет подготовка по парашютно-десантному спорту, огневой подготовке, выезды в военные лагеря, боевые стрельбы. По достижении призывного возраста кадеты будут направлены по согласованию с военными комиссариатами в морскую пехоту Российской Федерации».

Как сообщили в Общественной палате РБ, в настоящее время в Башкортостане Ассоциацией морских пехотинцев создано семь военно-патриотических клубов. В Калининском районе Уфы уже работает один Военно-патриотический кадетский центр.