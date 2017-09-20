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УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирские артисты вернулись из Казахстана с Международного фестиваля-конкурса этнических культур «The Spirit of Desht-I-Kipchak» с наградами. Кураист Башкирской филармонии, народный артист Башкортостана Ишмурат Ильбаков стал лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнение». Музыкант поразил жюри и зрителей исполнением древней казахской мелодии «Япурай» и башкирской народной песни «Баяз» на своем творческом «детище» — хроматическом иш-курае. Ишмурат Ильбаков — выпускник Казахской консерватории им. Курмангазы, в прежние годы учил жителей Казахстана игре на курае.

Гран-при в инструментальной номинации получил ансамбль из Казахстана, второе место – участник из Каракалпакии (Узбекистан), третье – кыл-кубызист из США.

Солистка Башгосфилармонии Альфия Галлямова выступила в номинации «Вокал» и стала дипломантом конкурса, исполнив казахскую народную песню «Елiм-ай» и башкирскую народную песню «Ай-ҙар ғынайым». Альфия получила хорошие отзывы жюри и была приглашена для выступления в гала-концерте конкурса.

В номинации «Вокал» Гран-при досталось итальянскому исполнителю, первое место – певице из Кыргызстана, второе – венгерской певице, которая исполняла казахскую песню, аккомпанируя себе на домре, третье место получила турецкая оперная певица.

Помимо дипломов артистов наградили денежными премиями.

В конкурсной программе фестиваля-конкурса этнических культур «The Spirit of Desht-I-Kipchak» приняли участие свыше 100 человек из 37 стран мира. В жюри работали ведущие мастера искусств и педагоги из Казахстана, Азербайджана, Грузии, Великобритании, Сирии и Крыма. Конкурс проводится в целях объединения творческих людей из разных уголков земного шара, популяризации и сохранения идентичности национальной культуры, языка и истории. Организаторы мероприятия ставят перед собой такие задачи, как актуализация этнической музыки, рост культурного развития и создание мультикультурного общества.