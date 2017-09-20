Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.09 ↑

EUR 69.67 ↓

20 сентября Среда

Уфа   °

Башкирские артисты вернулись из Казахстана с фестиваля «The Spirit of Desht-I-Kipchak» с наградами

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирские артисты вернулись из Казахстана с Международного фестиваля-конкурса этнических культур «The Spirit of Desht-I-Kipchak» с наградами. Кураист Башкирской филармонии, народный артист Башкортостана Ишмурат Ильбаков стал лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнение». Музыкант поразил жюри и зрителей исполнением древней казахской мелодии «Япурай» и башкирской народной песни «Баяз» на своем творческом «детище» — хроматическом иш-курае. Ишмурат Ильбаков — выпускник Казахской консерватории им. Курмангазы, в прежние годы учил жителей Казахстана игре на курае.

Гран-при в инструментальной номинации получил ансамбль из Казахстана, второе место – участник из Каракалпакии (Узбекистан), третье – кыл-кубызист из США.

Солистка Башгосфилармонии Альфия Галлямова выступила в номинации «Вокал» и стала дипломантом конкурса, исполнив казахскую народную песню «Елiм-ай» и башкирскую народную песню «Ай-ҙар ғынайым». Альфия получила хорошие отзывы жюри и была приглашена для выступления в гала-концерте конкурса.

В номинации «Вокал» Гран-при досталось итальянскому исполнителю, первое место – певице из Кыргызстана, второе – венгерской певице, которая исполняла казахскую песню, аккомпанируя себе на домре, третье место получила турецкая оперная певица.

Помимо дипломов артистов наградили денежными премиями.

В конкурсной программе фестиваля-конкурса этнических культур «The Spirit of Desht-I-Kipchak» приняли участие свыше 100 человек из 37 стран мира. В жюри работали ведущие мастера искусств и педагоги из Казахстана, Азербайджана, Грузии, Великобритании, Сирии и Крыма. Конкурс проводится в целях объединения творческих людей из разных уголков земного шара, популяризации и сохранения идентичности национальной культуры, языка и истории. Организаторы мероприятия ставят перед собой такие задачи, как актуализация этнической музыки, рост культурного развития и создание мультикультурного общества.

Теги: фестивали
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть