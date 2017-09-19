УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активистки Союза женщин Башкортостана оценили экологическую ситуацию в Салавате. В городе состоялось выездное заседание президиума Союза женщин РБ.

Участницы мероприятия посетили ООО «Газпром нефтехим Салават», ознакомились с деятельностью предприятия, обсудили экологические проблемы и пути их решения, сообщила руководитель организации Рашида Султанова.

Важной частью визита в Салават стало знакомство с работой объектов образования и здравоохранения. Гости побывали в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий, в спортивной школе «Алмаз», ознакомились с инновационными образовательными программами, с выработанной схемой предоставления услуг бассейна, галокамеры, тренажерного зала многодетным семьям и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Члены президиума Союза женщин также ознакомились с деятельностью детской больницы, побывали в историко-краеведческом музее, возложили цветы к мемориальному комплексу «Земля Юрматы».

«Подобные поездки позволяют Союзу женщин лучше изучить специфику организаций социальной направленности на местах, понять сложности, с которыми они сталкиваются, сообща искать пути их решения и выстраивать свою работу соответствующим образом. Во время визита в Салават мы увидели в числе прочего хороший пример реализации системы инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный положительный опыт необходимо тиражировать и в других муниципалитетах республики», — считает заместитель председателя Госсобрания РБ Юмабика Ильясова.