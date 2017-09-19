Фотограф из Великобритании запечатлеет красоты башкирской природы и наскальные рисунки Шульган-Таша Фото: ИА «Башинформ» Фотограф из Великобритании запечатлеет красоты башкирской природы и наскальные рисунки Шульган-Таша Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Во второй половине сентября по приглашению Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана в Бурзянский район республики прибывает известный фотограф из Великобритании Робби Шон (Robbie Shone). Цель путешествия именитого фотографа в Башкирию — запечатлеть красоты природы, а также всемирно известные наскальные рисунки древних людей в пещере Шульган-Таш, сообщили в НПЦ. По мнению специалистов, работы Робби Шона позволят увидеть уникальную пещеру под новым ракурсом.

Пещера Шульган-Таш с каждым годом привлекает к себе все больше внимания мировой общественности. За последние четыре года в целях ознакомления и изучения доисторической наскальной живописи, Башкортостан посетили ученые из Франции, Испании, Австрии, Андорры, Венгрии и других стран.

Робби Шон специализируется на съемках исключительно пещерных объектов и является официальным фотографом телеканала National Geographic. Его фотографии публиковались в таких изданиях, как GEO, Intelligent Life, Stern and View. Он получил несколько национальных и международных наград и часто является приглашенным докладчиком семинара или членом жюри конкурса. Увлекательные фотоэкспедиции Робби Шон совершил в самые отдаленные районы Китая, Папуа-Новой Гвинеи, Борнео, Венесуэлы, Мексики, Узбекистана, Судана, Вьетнама, Пикуса, Альп и острова Крит. Он также тесно сотрудничал с разведывательными группами в Калифорнии и задокументировал работу ученых в Португалии, Швейцарии и Австрии.