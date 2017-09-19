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19 сентября Вторник

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Сборная команда «ТАУ НефтеХим» — в тройке сильнейших в международном турнире по мини-футболу

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СПОРТ

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

9-10 сентября в Москве на футбольном поле «Спартак им. Ф.Ф.Черенкова» состоялся международный мини-футбольный турнир «III Кубок Российского Союза химиков». В ежегодном турнире приняли участие сотрудники ряда компаний химической промышленности, производители, поставщики и организации смежных направлений.

Честь группы компаний «ТАУ» отстаивала команда «ТАУ НефтеХим», в которой играли сотрудники Управляющей компании «ТАУ НефтеХим», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ», ООО «Химремонт». Самые результативные игроки корпоративных турниров и городских чемпионатов играли на пределе своих возможностей. Выход в четверть финала и бронза турнира – хороший результат и отличный стимул для достижения новых побед в в будущем.

«Нам удалось улучшить результат прошлого года, считаю, что это следствие регулярных тренировок и слаженной игры, – рассказывает Александр Петров, капитан команды, ведущий инженер управления охраны окружающей среды ООО «УК ТАУ НефтеХим». – Пройдя групповой этап, наша команда вышла в полуфинал, где соперниками стали игроки из Министерства промышленной торговли в игре со счётом 1:4, за третье место «ТАУ НефтеХим» схлестнулась в борьбе с командой «ГаммаПласт», им было забито семь безответных мячей. Тем не менее, мы довольны игрой. Кстати, спортсмен нашей команды Сергей Данилов стал лучшим вратарём турнира!».

Ежегодный Календарь спортивных мероприятий для сотрудников группы компаний «ТАУ» включает множество спортивных соревнований, участие и победа в которых обеспечивает выступление на соревнованиях республиканского и российского уровня. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!

Теги: футбол, тау нефтехим
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