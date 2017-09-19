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19 сентября Вторник

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Кровь жителей Башкирии из Национального регистра подошла пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга

ОБЩЕСТВО

Кровь жителей Башкирии из Национального регистра подошла пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга Фото: Ксения Калинина

Кровь жителей Башкирии из Национального регистра подошла пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четыре образца крови неродственных доноров, проживающих в Башкортостане, подошли их генетическим «близнецам» (совпадение HLA-фенотипа), нуждающимся в трансплантации костного мозга.

На сегодняшний день в Национальном регистре потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова чуть более 74 тысяч человек. Из них около 460 — это жители республики. Сделано 185 пересадок.

В Республиканской станции переливания крови напомнили, что в 2015 году учреждение заключило договор с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова о пополнении Регистра потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток донорами из Башкортостана.

Как пояснили в Минздраве РБ, РСПК производит сбор биологических образцов крови потенциальных доноров, их полное лабораторное тестирование, фенотипирование клинически значимых антигенов и антиэритроцитарных антител. Затем образцы крови потенциальных доноров замораживаются и подготавливаются к пересылке в HLA-лабораторию для выполнения подтверждающего типирования.

Забор крови для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, не отличается от обычной донации крови. Те же требования предъявляются к донорам и до начала процедуры. За три дня донор не должен есть ничего острого, соленого, с большим добавлением специй, жирного. За 48 часов до донации исключается употребление алкоголя. Также нельзя курить за час до сдачи крови и в течение часа после процедуры.

Теги: здравоохранение, донорство
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