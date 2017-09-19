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19 сентября Вторник

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В двух районах Уфы на один день отключат холодную воду

ОБЩЕСТВО

В двух районах Уфы на один день отключат холодную воду Фото: Ксения Калинина

В двух районах Уфы на один день отключат холодную воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Уфаводоканал» предупреждает об отключении холодного водоснабжения в Кировском и Калининском районах.

21 сентября с 10.00 до 22.00 будут вестись работы по врезке вновь построенного водопровода в Кировском районе.

Холодная вода будет отключена у потребителей, проживающих по адресам:

— ул. Мубарякова, 2/2, 2/3, 2/4

— ул. Муксинова, 1/1.

В Калининском районе отключение произойдет в 12.00 21 сентября до 06.00 22 сентября.

Без воды останутся потребители, проживающие по адресам:

— ул. Транспортная, 50/4

— ул. Фурманова, 5, 25-83, 85

— ул. Фадеева, 1-17

— ул. Кецховели, 1-33

— ул. Прессовая, 1-33

— ул. Дунайская, 1-32

— ул. Хетагурова, 3-20

— ул. Белинского, 1-20

— ул. Байкальская, 140-160

— ул. Мишкинская, 9,11-16.

Теги: отключение воды
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