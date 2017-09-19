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19 сентября Вторник

Уфа   °

В Башкирии открыли памятник медицинским работникам - участникам Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Учалы, на территории центральной городской больницы, накануне открыли единственный в республике памятник медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны. В этот же день в Учалинской ЦГБ состоялась презентация «Открытой регистратуры».

«Сегодня в летопись района вписывается еще одна славная страница — мы открываем памятник нашим землякам — медицинским работникам, которые в годы Великой Отечественной войны спасали раненых бойцов на полях сражений, во фронтовых госпиталях, а в послевоенные годы исполняли свой долг в стенах родной больницы», — сказал первый заместитель главы администрации района Руслан Гилязетдинов.

Бронзовая скульптура высотой свыше четырех метров представляет собой собирательный образ военного врача, медсестры и воина, которому оказывают медицинскую помощь. Автор скульптуры — Фаниль Муслимов.

Говоря о начале функционирования в поликлинике ЦГБ «Открытой регистратуры», Руслан Гилязетдинов отметил, что реализация данного проекта направлена на повышение не только уровня обслуживания пациентов при посещении медицинских учреждений, но и в целом на качество жизни учалинцев.

На мероприятии наград разных уровней были удостоены 26 медработников. Чествовали и молодых специалистов — 24 выпускника высших и средних учебных заведений в этом году были трудоустроены в Учалинскую ЦГБ.

Мероприятие продолжилось ознакомительной экскурсией в регистратуру нового формата. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Жанна Балясова подробно рассказала об этапах реализации проекта «Открытая регистратура», цель которого — сокращение очередей и времени хождения пациентов по кабинетам, внедрение электронного документооборота, и, как результат, оказание пациентам максимума качественных услуг за минимальное время.

Как отметил главный врач Учалинской ЦГБ Рамиль Гибадатов, ремонт произведен на собственные средства учреждения, на обновление регистратуры направлено более 2 млн рублей, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации муниципалитета.

Теги: память, здравоохранение, открытая регистратура
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