В Уфе состоится «Творческая мастерская юных техников»

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

21-22 сентября в Уфе (ул.Кирова,45) пройдет республиканский семинар для школьников «Творческая мастерская юных техников». Его организаторы Министерство образования Башкортостана и Республиканский детский образовательный технопарк (РДОТ) при поддержке образовательной программы «Лифт в будущее».

В рамках творческой мастерской школьники примут участие в работе разных направлений, обучаясь у специалистов предприятий, преподавателей ВУЗов, педагогов дополнительного образования. Будут работать несколько площадок, а также выставка проектов учащихся по следующим направлениям: робототехника, автоконструирование, промышленный дизайн, авиация и космонавтика, электроника, медиатворчество.

Будут оцениваться новизна и актуальность работы; творческий подход к разработке проекта; научное и практическое значение результатов; качество оформления работы и дизайна; оригинальность и уровень техники исполнения.

За лучшие проекты в каждом направлении участники будут отмечены призами и дипломами Министерства образования РБ.

Подробности на сайте детского технопарка.