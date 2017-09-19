Башкирия в федеральных СМИ: отжимание в Чишмах, стерлядь - не трогать, заграница нам поможет

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Российская газета» рассматривает вопросы качества здравоохранения глазами жителей крупных и средних городов: «Названы города с самой высокой оценкой качества здравоохранения». 65 процентов жителей крупных и средних городов довольны качеством медицинских услуг, которые они получают. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. «Исследование охватило города с населением более 500 тысяч человек. По оценке Финансового университета, в итоге самые высокие оценки качества работы лечебных учреждений поставили жители Нижнего Новгорода, Грозного, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Новокузнецка, Пензы и Томска».

«Эксперт-Урал» описывает, как «Отжать из семечки деньги» при посредстве маслопереработки. Как раз в тему завершение холдингом «Сигма» (Копейск, Челябинская область) комплексной реконструкции Чишминского маслоэкстракционного завода в Башкортостане. «Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей. Завод перерабатывает 1 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки, выпускает подсолнечное масло, шрот и другие продукты. …Чишминский завод входит в холдинг «Сигма» с августа 2006 года, с того времени и запущена долгосрочная программа развития. Цель — углубленная переработка подсолнечника и масла, увеличение производительности более чем в пять раз. Для этого потребовалась технологическая модернизация предприятия в несколько этапов. …В ближайшее время в Башкортостане появятся собственные мощности по фасовке растительных масел производительностью до 400 тыс. литров в сутки».

«Ведомости» позитивно отзываются о кинофестивале («Локального кино в России набралось почти на целый «Киношок»») и, конечно же, о главном кинодостижении нашей республики. «Башкиры были представлены в основном конкурсе «Киношока-2017» мелодрамой Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью!» о дембеле, который в поисках фамильного кольца, проданного предательницей-невестой, колесит по приятной во всех отношениях столице родной республики. Ее привлекательный образ, похоже, и был главной задачей этого фильма, награжденного за лучший сценарий».

«Эхо Москвы» сообщает миру нерадостную для нас новость: «Зенит» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу. «Петербургский клуб в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграл команду из Башкирии со счётом 3:0. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Уфа» идёт на 11-й позиции».

Зато «Российская газета» радует победой, да не где-нибудь, а в Африке: «Домой с короной. Модель из Уфы победила на конкурсе красоты в Африке». 25-летняя модель из Уфы Галина Лукина, участвовавшая в международном конкурсе Face of the Universe, получила звание "Мисс экотуризм-2017".

«Эксперт-Урал» не только семечки лузгает. В статье про лесопромышленный комплекс «Когда деревья станут большими» он пишет об импульсе к развитию леспрома, который был задан и в Башкирии: «в марте республиканское министерство промышленности и инновационной политики, руководители девяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий республики, а также Башкирского государственного аграрного университета и АНО «Институт рационального природопользования» подписали соглашение о создании лесопромышленного кластера Республики Башкортостан. Задача объединения на ближайшую перспективу — сформировать пять-семь инвестиционных проектов, выйти с ними на федеральный уровень, чтобы привлечь в кластер дополнительные федеральные субсидии на развитие».

«Интерфакс» сообщает о развитии запрета на ловлю стерляди: «Полный запрет на вылов стерляди введен на водоемах Башкирии по инициативе прокуратуры республики, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в понедельник. В целях обеспечения сохранности данного вида рыбы в водоемах Башкирии прокуратура предложила руководству территориального управления Росрыболовства рассмотреть вопрос введения запрета на вылов. Впоследствии Минсельхоз России включил стерлядь в перечень рыб, запрещенных для добычи на территории республики, говорится в сообщении».

«Известия» запутались в терминах. Сначала называют новый арт-объект памятником: «Памятник многодетной семье установили в Уфе», потом скульптурой: «В Уфе появилась новая скульптура, изображающая семью с тремя детьми». Потом пишут, что это арт-объект, но установили его «на пересечении улиц проспект Октября и Бессонова» (на проезжей части?), и, наконец, что «рядом с торговым центром "Мир"». Вдобавок грозят пальчиком вандалам: «По данным администрации, арт-объект находится под постоянным видеонаблюдением».

РЕН-ТВ тоже не отстает: «Появилось видео с места аварии в Уфе, где пассажирский автобус столкнулся с тепловозом». Где же такое случилось? – «Авария произошла на перекрестке улиц Трамвайной и Седова». Это примерно как арт-объект на перекрестке.

«Эхо Москвы» сообщает, что «В Уфе задержали двух членов националистической организации «Башкорт» за проведение несанкционированного митинга». Как задерживали, кто задержанные, еще много чего, и наконец: «Митингующие требовали сделать изучение государственного башкирского языка обязательным во всех школах республики. Полицейские не стали разгонять не разрешенную властями акцию. Однако после митинга на предполагаемого организатора – национал-активиста Фаиля Алсынова был составлен административный протокол».

«Известия» в статье «Поборники знаний. Как устроено школьное вымогательство в России» учат, как избежать составления протокола.

«Стоит отметить, что власти по-разному относятся к идее поборов. Так, например, глава Нефтекамска Рашит Давлетов, отвечая на вопрос корреспондента местного телеканала, заявил, что не считает сборы на школьные нужды криминальным явлением. Главное, по его словам, — правильно их оформить. «Родительская активность, если всё это правильно оформлено, плюс есть контроль и отчетность, то ничего тут такого нет страшного и криминального», — пояснил глава города».

Но в другом месте те же «Известия» иллюстрируют старую истину, что на любую хитрость найдется соответствующий инструмент. В статье «Сорок миллиардов за выезд», в частности, говорится: «С 1 октября этого года порог для невыезда повышается с 10 до 30 тыс. рублей. Депутат Госдумы Зариф Байгускаров («Единая Россия»), ранее занимавший пост главы управления ФССП по Республике Башкортостан, заявил «Известиям», что ограничительная мера на выезд доказала свою эффективность. Так, порядка 20% взысканных средств — это алименты, которые не выплачивались, несмотря на неоднократные предупреждения.

— Например, суд взыскал алименты. Человек знает о решении суда и всё равно не платит. Пристав возбуждает исполнительное производство, извещает должника, предупреждает его, что может быть наложен арест на имущество, временно ограничено право управления транспортным средством или выезд за границу. Когда права всё же ограничиваются, должника снова извещают, — напомнил он, добавив, что «невыездные» граждане не могут не знать о наличии долга».