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19 сентября Вторник

Уфа   °

ОНФ приглашает жителей Башкирии на экологическую акцию «Чистая республика»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» проведут экологическую акцию на Набережной реки Уфа, около пляжа «Сипайловские Сочи». В уборке любимой уфимцами территории отдыха примут участие неравнодушные жители города, представители Министерства природопользования и экологии региона и общественных организаций, депутаты горсовета и Госсобрания республики.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Башкортостане Мурада Шафикова, субботник на берегу Уфимки — это первый этап экологической акции «Чистая республика», которая пройдет 23 сентября во многих муниципальных образованиях Башкортостана.

«В ходе «Чистой республики» будут ликвидированы незаконные свалки, отмеченные на интерактивной карте экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка», — отметил Шафиков. — Главная цель акции — это улучшение экологической обстановки в регионе, повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды, привлечение внимания общественности к проблемам стихийных свалок и воспитание экокультуры. Насколько это сегодня актуально для региона, мы видим по активности граждан. Каждый день в наш адрес поступают заявки от желающих присоединиться к совместной акции. Надеемся, что «Чистая республика» объединит всех, кто неравнодушен к санитарному состоянию региона и готов внести свой вклад в ликвидацию незаконных свалок».

Все неравнодушные жители республики могут поддержать экологическую акцию «Чистая республика». Она пройдет 20 сентября на пересечении улиц М. Рыльского и Набережной реки Уфа. Начало в 12.00.

Теги: Экологические акции
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