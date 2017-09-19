Во вторник в Башкирии будет тепло и ясно
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Во вторник, 19 сентября, днем осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах прошел небольшой дождь. Ожидается умеренный восточный ветер с переходом на юго-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 22-27°.
В среду, 20 сентября, характер погоды существенно не изменится.
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