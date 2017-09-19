Военно-патриотический клуб из Кумертау принял участие в юбилейной 50-ой «Зарнице»

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Оренбургской области завершился окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2017», реализуемый под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. Состязания, для участия в которых прибыло 200 лучших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под знаком двойного юбилея — пятилетия реализации этого патриотического проекта в ПФО и 50-летия Всесоюзной «Зарницы».

Башкортостан на соревнованиях представила команда Военно-патриотического клуба «Виктория» гимназии №1 имени Н.Т.Антошкина города Кумертау. Ребята занимали призовые места на республиканских слетах и фестивалях военно-патриотических клубов и объединений. Юноши и девушки состязались в физической, военной подготовке, спортивном ориентировании, а также интеллектуальных конкурсах, сооббщили в пресс-службе ГФИ.

Финалистов игры от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича поздравил его заместитель Игорь Паньшин: «Сегодня в рамках юбилейного формата вы вступите в ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», перед которым поставлена задача — возродить традиции военно-патриотического воспитания молодёжи, не допустить искажения истории, сохранить вековые традиции, моральные ценности, преемственность поколений, высокие чувства гордости и любви к Родине. Нет сомнений, вы все с этой задачей справитесь».

Церемония закрытия завершилась награждением призёров и победителей. Команда ВПК «Виктория» в десятке лучших.

Справка. Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является одним из общественно значимых окружных проектов, которые полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич презентовал 28 февраля 2013 года на заседании попечительского Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.