«Уфа» на выезде проиграла петербургскому «Зениту» Фото: официальный сайт ФК "Зенит" «Уфа» на выезде проиграла петербургскому «Зениту» Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Понедельник, 19 сентября, стал неудачным не только для хоккеистов «Салавата Юлаева», дома уступившим «Северстали», но и для футболистов «Уфы», которые играли на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Уже с первых минут матча лидер Чемпионата России закономерно пошел вперед – большая часть игры проходила в штрафной гостей. Во время очередной атаки «Зенита» Себастьян Дриусси без труда переиграл голкипера уфимской команды. Через десять минут хозяева поля удвоили преимущество, арбитр зафиксировал игру рукой в исполнении Азамата Засеева и указал на точку. Пенальти забил Доминико Кришито. До конца первого тайма справиться с соперником у команды Сергея Семака так и не получилось.

После перерыва игра уфимцев стала более конструктивной, «горожане» начали атаковать, однако к забитым мячам это не привело. К слову, за всю игру уфимские футболисты нанесли всего четыре удара по воротам «Зенита», и только два из них пришлись в створ. Для сравнения, у хозяев поля статистика более значительная – 17 ударов, 11 – в створ.

На 77-й минуте матча финальный счет на табло зафиксировал Александр Кокорин. Этот гол стал седьмым для игрока и позволил ему выбиться в лидеры по количеству забитых мячей в чемпионате. «Зенит» побеждает на классе – 3:0, «Уфа» не может выиграть уже в шестом мачте подряд. С десятью очками после десяти игр наша команда расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы.

Следующий матч ФК «Уфа» проведет дома. 24 сентября на стадион «Нефтяник» приедет тульский «Арсенал».