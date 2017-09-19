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Уфа стала участником фестиваля «Музыкальное обозрение – 28»

КУЛЬТУРА

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и Национальная газета «Музыкальное обозрение» 2 октября представляют концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Музыкальное обозрение – 28».

Свой фирменный фестиваль, порядковый номер которого соответствует году издания газеты, «Музыкальное обозрение» проводит с 2004 года. В этом году газете исполнилось 28 лет. Более чем в 50 городах России с сентября по декабрь 2017 года проходят фестивальные концерты, где исполняются произведения, созданные композиторами в 28-летнем возрасте или же 28-е опусы. Среди городов-участников фестиваля – Уфа.

В этот вечер в программе прозвучат произведения Моцарта, Бетховена и Малера, созданные ими в 28 лет. Фортепианный концерт №17 Соль мажор Моцарта с оркестром исполнит Юлия Гарифуллина, «Романс» для скрипки с оркестром №2 Бетховена – Руслан Ишмаев. Оба музыканта являются лауреатами различных международных и всероссийских конкурсов, выпускниками Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова. Юлия успешно обучается в Королевской консерватории Антверпена (Бельгия) в классе С. А. Эдельмана.

Программу дополнит симфоническая поэма «Тризна» Малера, созданная в 1888 году. За пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Раушан Якупов. Концерт состоится в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50). Начало в 19.00.

Теги: Концерты, национальный симфонический оркестр РБ
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