В Башкирию на этой неделе придет арктический холод Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию на этой неделе придет арктический холод Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе в республике ожидается погода без существенных осадков. Однако в зоне неактивных фронтальных разделов по северу региона пройдут кратковременные дожди.

В первой половине недели температурный фон ожидается выше нормы на 2-4 градуса — днем воздух прогреется до 24-27 градусов.

Начиная с четверга, с вторжением арктической воздушной массы на территорию республики температура воздуха существенно понизится, на 6-7 градусов. В ночные часы будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы. По ночам будет холодно до +4,+5 градусов, днем показатели термометров не поднимутся выше 15 градусов.