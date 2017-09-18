В Уфе Международный математический центр будет заниматься подготовкой молодых квалифицированных кадров Фото: ИА «Башинформ» В Уфе Международный математический центр будет заниматься подготовкой молодых квалифицированных кадров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в ходе конференции «Информационные технологии и системы-2017» , которая прошла в стенах БГПУ им.М.Акмуллы, состоялось подписание трехстороннего соглашения между Институтом проблем передачи информации РАН, Институтом математики с вычислительным центром УНЦ РАН и Советом ректоров вузов РБ. Была достигнута договоренность о создании в башкирской столице международного математического центра. По словам директора Института проблем передачи информации РАН Андрея Соболевского, благодаря соглашению удастся объединить преподавательские ресурсы и повысить уровень подготовки математических кадров республики.

В научной конференции «Информационные технологии и системы-2017» приняли участие около 150 отечественных и зарубежных ученых.