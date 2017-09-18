В Уфе в мастерстве вождения за рулем будут соревноваться автоледи Фото: https://63.мвд.рф/ В Уфе в мастерстве вождения за рулем будут соревноваться автоледи Фото: https://63.мвд.рф/

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

23 сентября в Уфе на площадке перед ТЦ «Мега» (Рубежная, 174) пройдет конкурс «Автоледи 2017», сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Принять участие в нем могут все водители-девушки. Для этого нужно зарегистрироваться по телефону (347)2912800 или электронной почте pr_chery@avtodvor. com

Помимо практических упражнений – «змейки», «парковки» и «лабиринта» организаторы обещают много забавных и интересных моментов. Прийти полюбоваться на мастерство представительниц прекрасного пола за рулем приглашаются все желающие. Начало в 10.00 часов.