Более 2000 бегунов соберутся на Кроссе наций в Уфе Фото: администрация г.Уфы Более 2000 бегунов соберутся на Кроссе наций в Уфе Фото: администрация г.Уфы

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Более 2000 бегунов соберутся на Кроссе наций в Уфе. Масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие состоится в четверг, 21 сентября.

В стартах примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов, спортивные коллективы организаций столицы. Также организаторы приглашают всех желающих, для этого необходимо иметь соответствующую подготовку и медицинский допуск.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района, бегунам предстоит преодолеть дистанцию 2000 метров (один круг вокруг озера «Кашкадан»). Старт «Кроссу наций» будет дан в 15 часов в парке культуры и отдыха «Кашкадан».