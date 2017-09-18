В Башкирии найден и обезврежен артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили взрывоопасный боеприпас времен Гражданской войны. Предмет похожий на артиллерийский снаряд обнаружил на своем приусадебном участке житель деревни Мурадымово Кугарчинского района республики . Об опасной находке он сообщил в правоохранительные органы.

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии. При обследовании боеприпаса саперы установили, что обнаруженный предмет является артиллерийским снарядом времен Гражданской войны со следами сильной коррозии на корпусе. Взрывоопасный снаряд с соблюдением всех мер безопасности росгвардейцы вывезли на поле и уничтожили путем подрыва.