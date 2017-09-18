Баскетбольный клуб «Уфимец» провел игры Кубка России Фото: Пресс-служба БК «Уфимец»



Баскетбольный клуб «Уфимец» провел игры Кубка России Фото: Пресс-служба БК «Уфимец»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в Тамбове баскетбольный клуб «Уфимец» провел игры квалификационного раунда Кубка России.

Свое участие в Кубке «Уфимец» начал в группе «Г». В первом матче, 15 сентября, уфимцы со счетом 83:81 одолели магнитогорское «Динамо». На следующий день подопечные Руслана Бокова уступили хозяевам площадки баскетболистам БК «Тамбов» – 68:82. В заключительной игре группового этапа «Уфимец» переиграл с результатом 89:69 «Самару-2». Уверенную игру и высокую результативность в выездных встречах продемонстрировали лидеры клуба: Глеб Герасименко – на его счету 64 очка, 16 подборов и 18 передач, Павел Громыко – 26 очков, 23 подбора, 4 передачи.

Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбывает из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов», и тем самым вышли на первую строку турнирной таблицы, и продолжат борьбу в следующем раунде турнира.