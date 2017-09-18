В Уфе замечен автопутешественник из Франции - фото Фото: «БашДТП»



В Уфе замечен автопутешественник из Франции - фото Фото: «БашДТП»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе замечен автопутешественник из Франции. Фотографии необычного автомобиля с иностранными номерами, появились в соцсетях.

Внимание уфимцев привлекли, не только номера, но и авто неизвестной марки по типу российского «Пирожка». Для того чтобы сделать своего «железного друга» более привлекательным, водитель украсил автомобиль множеством разноцветных стикеров и установил на крыше череп животного.