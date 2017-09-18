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Уфа примет матчи предварительного этапа Кубка России по мини-футболу

СПОРТ

Уфа примет матчи предварительного этапа Кубка России по мини-футболу Фото: сайт Ассоциации мини-футбола РФ

Уфа примет матчи предварительного этапа Кубка России по мини-футболу Фото: сайт Ассоциации мини-футбола РФ

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 20 по 23 сентября в Уфе на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Витязь» пройдут матчи предварительного этапа Кубка России по мини-футболу. В зоне «Восток» поход за престижным трофеем начали 16 команд, разбитых на четыре группы. В следующий кубковый раунд попадают лишь победители каждого из квартетов.

От Башкортостана в турнире примут участие две уфимские команды — «Витязь-ГТУ» и «Витязь-ГТУ-2».

Группа А (Тюмень): «Тюмень-Д» (Тюмень) — 9 очков; «Тюмень-М» (Тюмень) — 6; «Сигма-К» (Копейск) — 3; «Газпромбанк» (Тюмень) — 0.

Группа В (Екатеринург): «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург) — 9; «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург) — 6; «Южный Урал» (Челябинск) — 1; «Синара-М» (Екатеринбург) — 1.

Группа С (Нефтеюганск): «Факел» (Сургут), «ДЮСШ-Ямал» (Новый Уренгой), СДЮШОР «Нефтяник» (Сургут), «БЛиК» (Нефтеюганск).

Группа D (Уфа): «Витязь-ГТУ» (Уфа), «Ухта-Д» (Ухта), «Газпром добыча» (Новый Уренгой), «Витязь-ГТУ-2» (Уфа).

Расписание предварительного этапа в Уфе. Время местное.

20 сентября

— 15.00 — «Газпром добыча» — «Витязь-ГТУ-2»;

— 17.00 — «Витязь-ГТУ» — «Ухта-Д»;

21 сентября:

— 15.00 — «Ухта-Д» — «Витязь-ГТУ-2»;

— 17.00 — «Газпром добыча» — «Витязь-ГТУ»;

22 сентября

— 17.00 — «Ухта-Д» — «Газпром добыча»;

— 19:00 — «Витязь-ГТУ» — «Витязь-ГТУ-2»;

В зоне «Запад» предварительный этап Кубка России уже завершен. В следующий раунд вышли: «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный), «Заря» (Якутск), «ИрАэро» (Иркутск) и «Спартак» (Москва), — сообщается на сайте Минспорта Башкортостана.

Теги: мини-футбол
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