Юные шахматисты Башкирии помогли российской сборной выиграть чемпионат Европы Фото: спортшкола №23 Уфы

Юные шахматисты Башкирии помогли российской сборной выиграть чемпионат Европы Фото: спортшкола №23 Уфы

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В румынском городе Мамае завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам. В нем участвовали два шахматиста Башкортостана: Тигран Мухутдинов из уфимской спортивной школы №23 сражался среди мальчиков в возрастной группе до 14 лет, а спортсмен из клуба «Толпар» города Октябрьского Артур Гайфуллин выступал среди лучших шахматистов до 16 лет.

Юные шахматисты из Башкирии не потерялись среди сильнейших игроков континента. Артур Гайфуллин занял почетное шестое место среди 97 участников. При пяти победах он потерпел только одно поражение, и ему не хватило всего пол-очка, чтобы оказаться в призерах. Среди лидеров после первой половины дистанции шел и Тигран Мухутдинов, однако два досадных поражения на финише не позволили ему подняться выше 31-го места среди 125 спортсменов.

«Здесь сказалось, наверное, отсутствие необходимой психологической подготовки, все-таки у наших ребят нет пока серьезного опыта участия в крупных международных соревнованиях, — считает тренер Михаил Глиджян. — Особенность завершившегося чемпионата Европы еще и в том, что он по своему составу оказался сильнее чемпионата мира. Мировой турнир проходит в Бразилии, а туда далеко не все сильнейшие игроки смогли выехать».

Тренеры сборной России отметили, что выступление шахматистов из Башкирии стало приятной неожиданностью: впервые попав на столь престижные соревнования, они смогли оказаться в группе лидеров и помогли сборной страны одержать уверенную командную победу, сообщили в спортивной школе №23 Уфы.