Представитель Башкортостана стал двукратным чемпионом России по лыжному двоеборью

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский спортсмен Эрнест Яхин стал двукратным чемпионом России по лыжному двоеборью. Состязания проходили в Чайковском.

В первый день Яхин совершил прыжок с трамплина на 98 метров, обеспечив себе старт гонки под первым номером. Далее, в кроссе на 7,5 км наш атлет уже на старте имел большое преимущество над соперниками, пришел к финишу первым. Эта победа Эрнеста Яхина стала 15-й в рамках чемпионата страны. Второе место у Самира Мастиева из Свердловской области, третьим стал Александр Пашаев из Санкт-Петербурга.

Кроме этого Яхин выиграл и второй старт в рамках турнира. Для победы ему хватило 128,5 метров, чтобы выиграть прыжковую часть соревнований. В гонке на лыжероллерах он опередил своего ближайшего преследователя на 9,7 секунды, доказав, что по праву является лидером сборной, — сообщает пресс-служба Минспорта РБ.