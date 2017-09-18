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18 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии открылась новая мечеть

ОБЩЕСТВО

В Башкирии открылась новая мечеть

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии открылась новая мечеть

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Тукаево Туймазинского района республики открылась новая мечеть. За более чем 250-летнюю историю села это четвертая мечеть — предыдущие в 1935-1937 годах были разобраны. Строилась новая мечеть с 2014 года при участии жителей, выходцев из села Тукаево и активной поддержке спонсоров.

На торжественной церемонии открытия глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов поблагодарил всех, кто поддерживал создание этой мечети, отметив, что новая мечеть будет способствовать дальнейшему духовному росту жителей села Тукаево и окрестных деревень; укреплению межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений на туймазинской земле, где в согласии, дружбе и взаимопонимании проживают более 132 тысяч людей разных национальностей, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: религия, строительство мечети
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