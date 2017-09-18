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18 сентября Понедельник

Уфа   °

Жители Башкирии сдали более пяти тысяч ртутьсодержащих ламп в передвижной пункт сбора отходов

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Единственный в Башкирии передвижной пункт по сбору отходов собрал более пяти тысяч ртутьсодержащих ламп в пяти районах северо-востока республики.

Акция стартовала в селе Месягутово Дуванского района. Затем экомобиль посетил село Большеустьикинское, Новобелокатай, Верхние Киги, Малояз. В каждом населенном пункте осуществлялся сбор отходов в течение трех часов. Всего за два дня граждане сдали на безопасную утилизацию 5094 изделия 1 класса опасности.

С апреля 2017 года экомобиль совершил пять рейсов по крупным направлениям региона — север, северо-восток, Зауралье республики. За этот период было собрано порядка 11 700 ртутьсодержащих опасных предметов.

Теги: опасные отходы, экология, экомобиль
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