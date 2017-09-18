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Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Новый год

ОБЩЕСТВО

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Новый год Фото: Олег Яровиков

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Новый год Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Россияне смогут отдохнуть десять дней в январе, трижды отгулять 3-дневные выходные и один раз 4-дневные — на 8 Марта. Правительство поддержало предложенный

Согласно действующему законодательству нерабочими праздничными днями в России сейчас являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 Марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник весны и труда; 9 Мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

Согласно документу, который разработан Министерством труда и теперь поддержан правительством, на новогодние каникулы россияне будут отдыхать десять дней — с 30 декабря по 8 января, а на первой неделе мая будут работать только два дня, в четверг и пятницу, — 3-го и 4-го.

Такой график выходных и рабочих дней в 2018 году устанавливается благодаря тому, что нерабочие дни 6 и 7 января совпадают с выходными — субботой и воскресеньем. Праздничный день 6 января 2018 переносится на пятницу, 9 марта, а 7 января — на среду, 2 мая. Кроме того, выходной, который выпадает на субботу, 28 апреля, был передвинут на понедельник, 30 апреля: суббота при этом становится рабочей.

Таким образом, те, кто сможет договориться с руководством об отгулах на 3 и 4 мая, смогут отдыхать с 29 апреля по 7 мая. Нерабочим днем также остается 9 Мая (среда), поэтому те, кто, кроме отгулов на 3 и 4 мая или отпуска, возьмут их на 7 и 8 мая, получат продолжительные 11-дневные каникулы.

Небольшие трехдневные каникулы будут у россиян также с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня (субботу, 9 июня, сделали рабочим днем, а понедельник, 11 июня, — выходным) и в ноябре — с 3-го по 5-е.

Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте — с 8-го по 11-е.

Теги: выходные
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