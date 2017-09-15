В издательстве «Китап» проанонсировали книжные новинки

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой проанонсировали книжные новинки 2017 года. В их числе ряд научно-популярной литературы на башкирском и русском языках, посвященной предстоящему 100-летнему юбилею Республики Башкортостан.

В списке новых изданий: «Народы Башкортостана в переписях населения» (авторский коллектив), «Башкирия в 1917 году. Сборник документов и материалов» (авторский коллектив), «Административно-территориальное устройство РБ» (электронный вариант), «Великая Башкирия» Ядкара Баширова (электронный вариант), «У истоков Башкирской республики» Азата Ярмуллина.

Новинки можно найти в фирменном магазине издательства.

Выпуск серии книжной и полиграфической продукции, посвященной 100-летию Башкортостана, продолжится в 2018 и 2019 годах, уточнили в издательстве.