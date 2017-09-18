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Сталин у колыбели, или как Башкирия получила свою государственность

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Сталин у колыбели, или как Башкирия получила свою государственность

Фото: Книжная палата РБ

Сталин у колыбели, или как Башкирия получила свою государственность

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как башкирский народ получил свою государственность и почему развитие школ и языков не обеспечивало равенства всех национальностей. О создании первой советской национальной республики рассказала газета «Красная Башкирия» в январе 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Сразу после Октябрьской революции была опубликована «Декларация прав народов России», подписанная Лениным и Сталиным. Документ провозглашал равенство и суверенность народов России, право их на свободное самоопределение.

А уже в ноябре 1917-го было обнародовано обращение Ленина и Сталина «Ко всем трудящимся-мусульманам России и Востока», в котором говорилось, что «отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными…».

Первой национальной советской республикой в России стала Башкирия, информирует издание. Она была образована в разгар Гражданской войны, когда ее территория еще только начинала освобождаться от белогвардейцев. В эти дни в своей телеграмме Уфимскому и Оренбургскому губкомам партии Сталин писал: «Делегация башкир прибыла в Москву. Башкиры безусловно получат советскую автономию… Центральный комитет обязывает партийных работников помочь им в деле строительства советской Башкирии». Каждое слово этой телеграммы проникнуто «отеческой заботой о трудовых массах башкирского народа», говорится в газете.

23 марта 1919 года нарком по делам национальностей Иосиф Сталин подписал соглашение о Советской Автономной Башкирии, которая была организована «на точном основании Советской Конституции». В издании отмечается, что «впервые за всю свою многовековую историю башкирский народ получил государственность в форме Автономной Советской республики». Для помощи и «правильного проведения национальной политики» в Башкирию тогда был послан Артем Сергеев, политический деятель и близкий друг Сталина.

20 мая 1920 года Башкирская Автономная Советская Республика вошла в состав Российской Федерации. И руководство страны сразу же озаботилось тем, чтобы национальные республики в своем хозяйственном развитии догнали центральную Россию. В докладе на 12-м съезде партии Сталин отмечал: «Тут некоторые думают, что, выпятив на первый план вопрос о школах и языке, этим самым можно разрубить узел… Необходимо, чтобы кроме школ и языка российский пролетариат принял все меры к тому, чтобы на окраинах, в отставших в культурном отношении республиках были устроены очаги промышленности».

Только это, по мнению газеты, обеспечивало «действительное, а не формальное равенство национальностей». Проведение в жизнь этого сталинского указания о ликвидации фактического неравенства было видно на примере Башкирии. Из отсталой окраины бывшей царской России она превратилась в крупный промышленный район Советского Союза, стала республикой нефти, центром «Второго Баку», здесь была создана машиностроительная промышленность.

В публикации отмечается, что именно «Сталин был у колыбели Советской Башкирии, он вырастил ее в передовую советскую республику».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, БАССР, национальная политика, Сталин
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