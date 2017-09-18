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Помощник прокурора из Башкирии показал класс, не пропустив ни одного мяча от итальянских борцов с мафией

СПОРТ

Помощник прокурора из Башкирии показал класс, не пропустив ни одного мяча от итальянских борцов с мафией Фото: с сайта Генеральной прокуратуры

Помощник прокурора из Башкирии показал класс, не пропустив ни одного мяча от итальянских борцов с мафией Фото: с сайта Генеральной прокуратуры

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Помощник прокурора из Салавата Эдуард Бакеев показал класс, не пропустив ни одного мяча от итальянских борцов с мафией. Счет товарищеского матча по футболу между командами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Национального управления Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом, прошедшего на стадионе «Открытие Арена» в Москве, 4:1 в пользу сборной РФ. За игрой наблюдали 2,5 тысячи зрителей, а также Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и его коллега из Италии Франко Роберти.

Два тайма по 45 минут сотрудники надзорного ведомства страны провели достойно. Российскую прокуратуру представляли лучшие игроки из 10 субъектов РФ — призеры ведомственных соревнований, победители различных турниров, имеющие высокую спортивную квалификацию и постоянную игровую практику. Счет был открыт уже на седьмой минуте первого тайма. Гол забил Руслан Пахомов. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу России. Во второй половине встречи, на 55 и 61 минутах, точно в цель в ворота итальянцев попали еще два мяча. Автор голов — Александр Горбунов, на 67 минуте четвертый мяч забивает Радик Шайхлисмалов из Казани.

На 71-ой минуте матча Эдуард Бакеев уступил место в воротах резервному вратарю — Василию Пустовалову. На 88 минуте гол престижа забил капитан итальянской команды Люка Паламара, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Теги: прокуратура рб, товарищеский матч по футболу
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