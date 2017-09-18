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На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО

На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: МЧС по РБ

На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: МЧС по РБ

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 22 сентября в Хайбуллинском районе республики сохранится пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

В связи с этим Главное управление МЧС по РБ настоятельно рекомендует гражданам неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима и информирует, что в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в РФ установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях или на полянах в лесу. К нарушителям данных требований будут применены меры административного воздействия.

При нахождении в опасности, при пожаре и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий надо звонить по единому номеру спасателей и пожарных с городского телефона — 01, с мобильного — 101, напоминают в МЧС.

Теги: МЧС
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