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18 сентября Понедельник

Уфа   °

В Уфе зрителям показали превращение автомобилей в груду металла

СПОРТ

В Уфе зрителям показали превращение автомобилей в груду металла

Фото: Георгий Шишкин

В Уфе зрителям показали превращение автомобилей в груду металла

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшее воскресенье, 17 сентября, в Уфе на стадионе «Строитель» прошли Автобои-2017.

«Москвичи», «Жигули», «Волги» и другие машины бились друг с другом и превратились в движущуюся груду металла, чтобы доказать — они сильнее остальных бойцов.

Первый заезд начался с подготовленной композицией, центром которой стал «Москвич» Максима Бабуркина. Он вылез на капот, попросил у ведущего микрофон и сделал предложение руки и сердца своей любимой, на что она ответила «Да!».

На сражении было три основных заезда, «Битва Престижа» и «Финальная битва». Сражения были очень серьёзными — к «Финальной битве» автомобили уже мало были похожи на те модели, которые они представляли. Из последних сил за Кубок боролись многократный победитель Автобоёв Joker (Виктор Понкратов), резвый МАХ (Максим Бабуркин), «Механик» (Константин Фомин) и «Отморозок» (Евгений Галагуза). Многие ставили на Понкратова — к его победам привыкли, и не ожидали ничего другого. Однако в этот раз всё пошло иначе. «Механик» во что бы то ни стало решил вывести Joker из строя. Он бил его раз за разом, пока судья не констатировал: «Волга» больше не может продолжать бой.

Так определился новый чемпион Автобоёв — Константин Фомин со своим автомобилем по прозвищу «Механик». Он поднял над головой тяжелый кубок и забрал денежный приз. Победителем «Битвы Престижа» был назван Евгений Галагуза на «Отморозке». А своим «Любимчиком» публика назвала Виктора Понкратова.

Наиболее красочные кадры можно посмотреть в фоторепортаже с Автобоев в Уфе.

Теги: автобои
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