В Башкирии руководитель агрофирмы полгода не платил работникам

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Перед судом предстанет В Башкирии руководитель агрофирмы предстанет перед судом. Аграрий полгода не выплачивал сотрудникам зарплату, сообщает пресс-служба Прокуратуры.

В Краснокамском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда». По версии следствия, председатель кооператива с мая по ноябрь 2016 года не выплачивал 18 работникам зарплату. Долг организации перед указанными работниками составил более 900 тыс рублей.

Вместо его погашения председатель кооператива направил более 1,5 млн рублей на развитие бизнеса. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, направлено мировому судье для рассмотрения по существу.