Солистка из Башкирии завоевала третье место на конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой Фото: из личного архива Солистка из Башкирии завоевала третье место на конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой Фото: из личного архива

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Накануне в Санкт-Петербурге, в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича, состоялось торжественное награждение победителей XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

Солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Диляра Идрисова завоевала почетное третье место, разделив его с солисткой из Санкт-Петербурга Анастасией Донец, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана». Первой премии удостоен грузинский бас Годердзи Джанелидзе, выпускник тбилисской консерватории, солист Большого театра России.

В финал было допущено 15 конкурсантов из пяти стран. Они пели по одной арии классического репертуара в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Синькевича. Всего в конкурсе приняли участие 184 вокалиста от 18 до 32 лет из 21 страны мира.

В прошлом году Конкурс Елены Образцовой стал членом Мировой федерации международных конкурсов. Традиционно он проводится раз в два года в родном городе певицы — Санкт-Петербурге. Следующий конкурс пройдет в 2019 году, на котором будет отмечено 80-летие со дня рождения Елены Образцовой.

Справка. Диляра Идрисова — лауреат Первой национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Дебют» (за роль Иолы в спектакле «Геракл» Г.Ф. Генделя, 2016), лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2017). Выступала в концерте-презентации Башкортостана в Штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, 2013). Выступала на сценах Королевского театра в Версале, «Концертгебау» в Амстердаме, Конгресс-холла в Кракове, Генделевского фестиваля в Баде Бад Лаухштадте (Германия), Театра Ан дер Вин в Вене, Auditorio Nacional в Мадриде, филармонии Гастайг в Мюнхене.