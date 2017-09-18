Трудоустройство инвалидов в Башкирии - насколько это реально Фото: ИА «Башинформ» Трудоустройство инвалидов в Башкирии - насколько это реально Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

К 2020 году в России должен быть трудоустроен каждый второй инвалид трудоспособного возраста. На 2017 год для Башкортостана установлены следующие целевые показатели по трудоустройству инвалидов: доля работающих инвалидов трудоспособного возраста должна составить 27% (по данным на 1 сентября, фактическое достижение показателя составляет 23%); доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы — 38% (в настоящее время — 47,3%).

Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на совещании по вопросу трудоустройства инвалидов, состоявшемся в правительстве РБ, привела данные Пенсионного фонда РФ по РБ, согласно которым, численность инвалидов трудоспособного возраста в республике в настоящее время составляет более 77,6 тысячи человек. Из них за период январь-июнь трудилось почти 18 тысяч человек. В числе работающих в основном граждане с третьей группой инвалидности (84%).

«Несмотря на то, что инвалидов трудоспособного возраста свыше 77 тысяч человек, из них реально может быть трудоустроено гораздо меньше ввиду наличия в рекомендациях к труду определенных ограничений по состоянию здоровья, — пояснила Ленара Иванова. — Так, по информации Главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ, в 2016 году было разработано более 25 тысяч индивидуальных программ реабилитации и абилитации гражданам трудоспособного возраста и только в 67% из них имеются рекомендации к трудоустройству».

С начала текущего года в центры занятости республики обратились порядка 2,3 тысячи инвалидов, чуть более 1100 из них трудоустроены. По данным мониторинга, проводимого Минтруда России, по итогам первого полугодия в республике уровень трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы превышал среднероссийский (в РБ — 45,7%, в РФ — 43,7%).

«Сегодня очень важно не только сохранить на рабочих местах инвалидов, но еще дополнительно трудоустроить до конца года более 4,3 тысячи граждан этой категории. Мы понимаем, что поставленную задачу без совместных действий администрации района (города), центра занятости, общественных организаций инвалидов и работодателей нам не решить. Эту работу нужно сегодня проводить в ручном режиме», — считает Ленара Иванова. Для активизации работы муниципалитетов она предложила рассмотреть возможность включения показателя «Уровень занятости инвалидов» в итоговый рейтинг социально-экономического развития городов и районов.

Зачастую работодатели отказываются принимать на работу людей с инвалидностью из-за лишних затрат, отсутствия возможности привлечения их к сверхурочным работам и необходимости предоставления дополнительных отпусков. Однако есть работодатели, которые выполняют квоту и охотно берут на работу лиц с ограниченными возможностями. К примеру, на УМПО сегодня трудятся около 400 инвалидов.

«Право на труд — естественное и неотъемлемое право каждого. Факт наличия инвалидности не должен создавать препятствия реализации данного права. Ратификация Россией в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов исторически предопределила необходимость обеспечения занятости инвалидов», — сказал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Республиканским органам исполнительной власти и администрациям муниципалитетов поручено обеспечить в 2017 году дополнительное трудоустройство не менее одного инвалида трудоспособного возраста в каждую подведомственную организацию. В настоящее время в органах исполнительной власти РБ, включая подведомственные учреждения, работают 2336 инвалидов. Больше всего лиц с ограничениями в здоровье трудится в системе регионального Минздрава (1498 человек). В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана, с учетом 61 подведомственного учреждения, работают 132 инвалида.

Справка. В РБ квота по трудоустройству инвалидов устанавливается в размере 2% от среднесписочной численности работников организациям, численность которых составляет 35 человек и более. На предприятиях с численностью более 100 человек квота устанавливается на создание специальных рабочих мест. На данный момент выполнение квоты составляет 85%, при этом по состоянию на 1 сентября 2017 года имеется 1696 вакантных рабочих мест в счет квоты.