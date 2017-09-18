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18 сентября Понедельник

Уфа   °

Башкирский дельтапланерист успешно выступил в чемпионатах России и Казахстана

СПОРТ

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В предгорьях Заилийского Алатау, рядом с городом Алма-Ата, а также на Алтае прошли крупнейшие соревнования по дельтапланерному спорту — чемпионат Казахстана и чемпионат России, собравшие 43 участника из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Республики Саха (Якутия), Крыма, Италии, Казахстана. В это же время, на горе Юца под Пятигорском, состоялся Кубок России, примерно с тем же составом участников.

Своеобразный спортивный марафон, где каждое соревнование длилось по восемь дней, высокие горные старты на Алтае — 950 м, Пятигорске — 250 м, затрудняющие поиск восходящих потоков, требовали от каждого участника максимума собранности, напряжения сил, мужества, психологической устойчивости, профессионализма. На высоте нескольких километров много дней шла упорная борьба за победу.

На всех трех спортивных форумах в упорной борьбе первое место в спорт-классе завоевал мастер спорта международного класса уфимец Азат Масалимов. Рядом с ним плечом к плечу боролся, набираясь опыта, совсем юный пилот из Уфы Константин Валитов.

Азат Масалимов много лет остается ведущим спортсменом страны и республики. В международном рейтинге он занимает третью строчку. На прошедшем недавно чемпионате мира Азат Масалимов вместе с российскими спортсменами заняли четвертое место, обойдя многие сильные и технически оснащенные европейские команды, а также американцев.

Эти блестящие победы вдохновляют совсем юных девчонок и мальчишек, воспитанием которых в Уфимском аэроклубе многие годы занимается Азат Масалимов, сообщили в Федерации парашютного спорта РБ.

Теги: дельтапланеризм
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