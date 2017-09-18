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18 сентября Понедельник

Уфа   °

Модель из Уфы победила в международном конкурсе красоты «Face of the Universe 2017»

ОБЩЕСТВО

Модель из Уфы победила в международном конкурсе красоты «Face of the Universe 2017» Фото: соцсети

Модель из Уфы победила в международном конкурсе красоты «Face of the Universe 2017» Фото: соцсети

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

25-летняя модель из Башкирии Галина Лукина, представляющая Россию на международном конкурсе красоты «Face of the Universe 2017», везет в Уфу корону победительницы. Об этом сообщается в официальной группе модельного агентства «Мисс Башкортостана».

Галина Лукина получила награду в категории «Мисс экотуризма, искусства и культуры».

Как сообщало агентство «Башинформ», конкурс красоты проходил с 1 сентября в африканской Гане. В нем приняли участие 60 девушек со всех континентов.

Галина Лукина окончила Башкирский государственный университет, по специальности она экономист, работает в сфере модельного бизнеса. Она победительница конкурса «Мисс Башкортостан-2016», обладательница Гран-при МКК «Мисс Бикини СНГ-2015», вице-Мисс бикини Мира-2015, Топ-10 «Мисс Европа-2015», Топ-15 «Мисс модель мира», а также посол мира между Башкортостаном и Южной Кореей.

Теги: конкурсы красоты
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