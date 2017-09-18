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18 сентября Понедельник

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«Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь»

СПОРТ

«Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Сегодня, 18 сентября, матчем против череповецкой «Северстали» «Салават Юлаев» завершит домашнюю серию игр. В следующий раз на лед «Уфа-Арены» «зеленая машина» вернется только 2 октября.

Пока домашняя серия складывается для «юлаевцев» хорошо: хозяевам последовательно удалось обыграть рижское «Динамо», нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак».

За всю историю Чемпионатов России и КХЛ уфимская и череповецкая команды встречались 62 раза, в 30 из них победу праздновали «юлаевцы».

Матч начнется в 19.00. Билеты доступны здесь.

Теги: ХК «Салават Юлаев»
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