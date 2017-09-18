Башкирия в федеральных СМИ: куда нам без каршеринга, самый уважаемый в российском футболе, в штабе предпочли бы - яйцами

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Эксперт-Урал» напечатал большую статью про каршеринг «В Уфу приходит первая каршеринговая компания». По словам эксперта, «В Уфе автопарк «Делимобиль» будет состоять из 50 автомобилей Hyundai Solaris с автоматическими коробками передач. В ближайшие несколько лет эту цифру планируют увеличить до 300-500 машин. Клиенты смогут использовать машины сервиса непосредственно по Уфе и Уфимскому району Башкортостана. Тарифы для региона будут такими же, как в Санкт-Петербурге — 7 рублей в минуту (в Москве — 8 рублей), в режиме ожидания – 2,5 рубля за минуту. В стоимость включен бензин, техническое обслуживание и страхование. Чтобы воспользоваться одним из автомобилей, нужно зарегистрироваться на сайте арендодателя, отправив сканы прав и паспорта и подписать соответствующий договор. Сервис «Делимобиля» будет доступен для водителей возрастом старше 21 года, и имеющим стаж вождения от двух лет».

«Комсомольская правда» тоже заинтересовалась новым направлением бизнеса, и спрашивает «Автомобиль на минуточку. Неужели это выгодно?». И тут же рассказывает, как это выгодно на примере своего корреспондента. И подводя итог: «За восемь месяцев 2017 года в Москве было совершено 3 млн. поездок по системе каршеринга. Надо понимать, что быстрый прокат — новая фишка для всего мира, не только для нас. Но наши люди осваивают ее быстрее тех же европейцев или американцев». И еще: «А в октябре 2017-го каршеринг заработает в Уфе, в ноябре — в Нижнем Новгороде. На первых порах там будет по 50 машин. Но уже в следующем году в обоих городах станет по 300». Почему же в числе избранных оказалась Уфа?

«Пятый канал» отмечает высокое мастерство водителей из Башкирии, которые даже слегка выпив, смело садятся за руль. По этому показателю уровня вождения Башкирия вошла в тройку лидеров в России ("В Генпрокуратуре назвали регионы с самыми пьющими водителями").

«Газета.Ru» публикует топ-6, и оказывается, что «по данным за первое полугодие 2017-го года чаще всего повторно садятся за руль в пьяном виде в Приволжском федеральном округе и Сибири. Лидером среди регионов оказался Красноярский край (1905 уголовных дела в первом полугодии 2017-го), а также Башкирия (1874), Пермский край (1422), Кемеровская область (1225), Нижегородская область (1196) и Алтайский край (1023)». В ПФО мы первые, оставив далеко пермяков и нижегородцев.

«Интерфакс» сообщает, что «Большинство школьников Башкирии пожелали изучать башкирский язык как государственный» и приводит тому убедительные доказательства.

«Более 75% учащихся школ Башкирии добровольно выбрали изучение башкирского в качестве государственного языка республики, сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

"Эта ситуация свидетельствует о достаточно высоком гражданском понимании состояния этой темы в обществе и таким образом лишает почвы любые заявления по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах республики ухудшилась", — приводит пресс-служба главы Башкирии его слова со встречи с руководителями национальных общественных объединений республики».

ИА REGNUM – о том же: «Башкирия — языковой фронт: несанкционированный митинг, петиции, указы // Более 75% обучающихся школьников выбрали добровольное изучение второго государственного языка республики — башкирского». «В Башкирии наблюдается некоторая стабилизация в процессе установления достижения разумных компромиссов сфере преподавания и изучения башкирского языка. Возникшее напряжение снято указом главы республики Рустэма Хамитова о защите языков народов России. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, массового отказа от изучения башкирского языка в школах региона не произошло». ИА REGNUM не считает излишним напомнить, что «по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в Йошкар-Оле, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить количество уроков родного и региональных государственных языков в субъектах страны. Согласно документу, подписанному президентом России, родные языки, в том числе и государственный язык республики — башкирский, — должны преподаваться только на добровольной основе».

Но есть люди, которым эта тема – повод для того, чтобы собраться и потусовать, благо, что эхо от таких тусовок мгновенно докатывается аж до Москвы. «Эхо Москвы» тут же сообщает, что «В Уфе состоялся митинг в защиту башкирского языка» и что «в ходе мероприятия полицейские стали составлять протокол за организацию несанкционированной акции. При этом полиция попыталась задержать Фаиля Алсынова – сына сопредседателя организации «Башкот», заявившей митинг. Однако участники акции отбили Алсынова и не дали его задержать. При этом сотрудники МВД воздержались от применения силы в отношении участников акции». При этом ничего больше, а так надеялись...

«Газета.Ru» — одна из многих – скупо засвидетельствовала очередную победу «Салавата Юлаева»: «Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке победил московский "Спартак" в матче КХЛ. Встреча закончилаcь со счетом 5:4. Клуб из Уфы одержал четвертую победу подряд».

ТАСС известило, что «"Зенит" сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу», а «игра 10-го тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"».

А «Sports.ru» посвятил начавшемуся путешествию по России Кубка мира по футболу публикацию фотографий под заголовком «Все послы чемпионата мира в России: от Семака до Козловского». Под фотографиями всякие подписи, а под нашей – самая лучшая: «Сергей Семак — Главный тренер «Уфы» и, вероятно, самый уважаемый человек в российском футболе».

«Интерфакс» сообщает, что «Более 30 тыс. человек посетили выставку картин Левитана в "Новом Иерусалиме"», а РИА «Новости» для не продвинутых: «Выставку работ Левитана в Истре посетили более 30 тысяч человек». В итоге получается, что «В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в городском округе Истра завершила работу выставка, на которой были представлены картины Исаака Левитана, за время работы ее посетили более 30 тысяч человек... На выставке были представлены яркие и знаковые полотна Левитана из собраний 14 музеев со всей страны: из Башкирии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Ялты, Ярославля, Костромы, Ростова, Москвы, Воронежской, Самарской, Ульяновской и Московской областей».

«Интерфакс» тоже радует, хотя вроде чему тут радоваться: «Власти Башкирии ожидают сокращения строительства жилья в 2017 году на 6,7%».

«Власти Башкирии по итогам 2017 года ожидают сокращения объемов ввода жилья на 6,7% по сравнению с показателем прошлого года — до 2,5 млн кв. метров, сообщил председатель Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Халит Махмудов. — "У нас на этот год программа (строительства жилья в Башкирии — ИФ) подготовлена с учетом небольшого падения к уровню прошлого года. Мы планку определили в 2,5 млн кв. метров. К уровню прошлого года предполагаем снижение объемов порядка 6,7%, по России предполагается корректировка темпов жилищного строительства на 10-11%", — сказал он. В то же время планы по объему строительства социального жилья "остаются неизменными", подчеркнул он».

«Комсомольская правда» пишет о теракте в Москве, где «напали на главу столичного штаба Навального». Нет, напали не на Алексея Навального, а всего лишь на начальника штаба Николая Ляскина, который в своем микроблоге рассказал, что «кто-то ударил его сзади железной трубой несколько раз, затем скрылся». Тут же фотография железной трубы, которую этот кто-то любезно оставил для штабистов. Сам Навальный не пострадал, на сей раз. А ведь раньше ему много пришлось претерпеть: «Оппозиционера неоднократно закидывали яйцами его противники – в последний раз это произошло в Уфе», — пишет «Комсомолка».