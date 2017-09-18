УГНТУ-ВНЗМ проиграл ставропольскому «Динамо-Виктор» Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ УГНТУ-ВНЗМ проиграл ставропольскому «Динамо-Виктор» Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Гандболистам УГНТУ-ВНЗМ в субботнем матче в городе Салавате не удалось переиграть ставропольский «Динамо-Виктор». Борьба была достаточно равной. «Динамовцы» отрывались на несколько мячей, но уфимцы неизменно сравнивали счет. Однако на последних 10 минутах игры при счете 22:22 башкирским гандболистам не хватило сил добавить, а ставропольцы уверенно закончили матч.

Лучшим игроком матча от команды УГНТУ-ВНЗМ заслуженно признан Сергей Косенков — восемь из его 10 мячей поразили ворота соперника.

«Борьба была упорная. Не все удалось, но результатом доволен. А по игре есть над чем работать, есть моменты, которые можно сделать проще и легче, а мы идем тяжелым путем», — сказал по завершении игры главный тренер «Динамо-Виктор» Сергей Кленов.

Главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков так прокомментировал игру своих подопечных: «Не справились с нападением, в защите команда выполнила установку полностью. Борьба была на равных, но команда Ставрополя мудрее, опытнее, сыграннее, не один год играют вместе. У нас состав обновился в этом году, иногда есть недопонимание. Надо работать».

Следующий матч УГНТУ-ВНЗМ проведет также в Салавате 27 сентября с командой из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе гандбольного клуба.